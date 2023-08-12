Республиканцы потребовали от президента США Джо Байдена отозвать запрос в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины.

"Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока Конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", - заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

Он и 11 его коллег-законодателей в письме на имя Байдена выступили против нового запроса администрации о финансировании помощи Украине, указав, что затребованные суммы превышают установленный исполнительной властью лимит, и грозят остановкой деятельности правительства, поскольку нарушают договоренности о пределе госдолга.

Напомним, на этой неделе Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели.



Непосредственно на военные расходы Киеву предназначается 13,1 млрд долларов.

После этого член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.