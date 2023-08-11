Американская администрация не исключает, что военные действия в Украине продолжатся и в 2024 году. У Джо Байдена в связи с этим готовы обращаться к конгрессу с дальнейшими запросами об оказании помощи Киеву.

Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби прокомментировал обращение в четверг исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий в Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", - утверждал Кирби.

"Мы не будем стесняться вновь обращаться к Конгрессу, если решим, что надо вновь обращаться и просить больше за пределами первого квартала следующего года. Или если понадобятся коррективы к тому, что мы запрашиваем здесь. Мы уверены, что это правильный подход", - добавил чиновник.

Как мы писали, вашингтонская администрация запросила в четверг у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Украине.

Незадолго до этого агентство Bloomberg писало, что Белый дом собирается запросить у Конгресса такую сумму на оборону, включая помощь Украине, но не называло дату обращения.