Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в конце декабря 2022 года заявил, что война против Украины продлится очень долго. Это произошло, когда группа старых друзей собралась на ужин на квартире высокопоставленного государственного чиновника.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что во время ужина, на котором присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, произносили тосты за новый год и выражали надежду на мир и возвращение к нормальной жизни в 2023-м.

По мере того как вечер продолжался, взял слово и Песков.

"Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени", — сказал он с бокалом в руках.

Его тост омрачил настроение среди гостей, многие из которых в частных беседах говорили, что выступают против войны в Украине.

"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути", — сказал один из гостей.

Ранее в Пентагоне заявили, что конфликт в Украине может длиться в течение следующих трех лет.

Также канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война в Украине может длиться долгое время.