В Конгрессе США намерены внести резолюцию об импичменте Джо Байдену
Член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.
Об этом он сказал в эфире телеканала Newsmax.
"Завтра я намерен подать резолюцию об объявлении импичмента Джо Байдену в связи со взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, финансовой сопричастностью к наркотикам и проституции", - заявил американский конгрессмен.
Ранее в Конгрессе обнаружили российский след в финансировании семьи президента США Байдена.
Cледователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона - от украинской Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить спецпрокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.
Напомним, Конгресс ведет расследование по делу украинской компании Burisma, а также других иностранных фирм, отношения с которыми имел сын президента Хантер Байден.
Ранее деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.
А бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена.