Член Палаты представителей США, республиканец Грег Стюби заявил, что намерен внести на рассмотрение резолюцию по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену.

Об этом он сказал в эфире телеканала Newsmax.

"Завтра я намерен подать резолюцию об объявлении импичмента Джо Байдену в связи со взяточничеством, шантажом, препятствованием правосудию, подлогом, финансовой сопричастностью к наркотикам и проституции", - заявил американский конгрессмен.

Ранее в Конгрессе обнаружили российский след в финансировании семьи президента США Байдена.

Cледователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона - от украинской Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить спецпрокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.

Напомним, Конгресс ведет расследование по делу украинской компании Burisma, а также других иностранных фирм, отношения с которыми имел сын президента Хантер Байден.

Ранее деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.

А бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена.