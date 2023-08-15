Лидер парламентских "слуг народа" Давид Арахамия прокомментировал предложение главы канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Свое мнение нардеп высказал в телеграм-канале.

Он заявил, что "разговоры об отказе от наших территорий в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию".

"Отказ от территорий не означает окончания войны. Он гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара", – считает Арахамия.

Напомним, сегодня Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку части территории РФ, и это может быть частью сделки по прекращению войны.

В Киеве и Москве отреагировали на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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