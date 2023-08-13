Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за продолжение международных переговоров по поиску скорейшего решения для урегулирования конфликта в Украине. В этом контексте он приветствовал встречу в Саудовской Аравии.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу ZDF.

По словам Шольца, "имеет смысл продолжать эти переговоры, потому что они усиливают давление на Россию, чтобы та осознала, что она на неверном пути и что ей необходимо вывести войска и сделать возможным мир".

Прошедшие в Джидде консультации, посвященные урегулированию в Украине, канцлер назвал "очень важными".

"На самом деле, к сожалению, это только начало", - сказал Шольц.

Также канцлер не исключил поставок в Украину крылатых ракет Taurus, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет. Но Шольц просит не торопить его по этому вопросу.

"Большинство граждан в конце концов сочло очень и очень правильным, чтобы не на каждое требование тут же отвечали да", - заявил Шольц.

Ранее на днях немецкие СМИ дали противоречивую информацию о том, передадут ли Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В ответ на публикации в правительстве Германии заявили, что не собираются передавать Украине эти ракеты.