В правительстве Германии заявили, что не собираются передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на сообщения СМИ.

"Положение дел относительно крылатой ракеты Taurus не изменилось", - заявила официальная представительница правительства Германии в комментарии изданию Tagesschau.

По ее словам, сейчас у Германии другие приоритеты военной помощи Украине: тяжелая артиллерия, бронетехника и системы ПВО.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых в боевой готовности находятся около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако дальность действия у германо-шведских ракет немного больше.

Еще недавно министр обороны ФРГ публично также говорил, что Берлин не намерен передавать Украине дальнобойные ракеты.

Но немецкий портал t-online вчера написал, что передача этих ракет Украине "кажется неизбежной".

На прошлой неделе глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что его "друзья из Бугдестага" сказали, что немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине Taurus.

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