Украина получила от Германии ещё две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Также государство передало другую часть обещанного вооружения.

Об этом сообщает сайт правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;

6 525 снарядов калибра 155 мм;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

5 машин пограничной охраны;

4 разведывательных дрона VECTOR;

1163 биноклей;

6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;

2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;

100 пулеметов MG5;

40 тысяч аптечек.

Также со складов Бундесвера будет передано 20 тысяч защитных очков.

В правительстве отметили, что часть вооружения, передаваемого Украине, поставляется со складов Вооруженных сил страны, а другая часть – от промышленности, которая финансируется за счет программ федерального правительства.

Сегодня Министерство обороны Германии также подтвердило передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. Речь идет о 25 танках, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух обучающих танках.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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