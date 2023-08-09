Германия передала Украине ещё две пусковые установки Patriot
Украина получила от Германии ещё две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Также государство передало другую часть обещанного вооружения.
Об этом сообщает сайт правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
- 6 525 снарядов калибра 155 мм;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 5 машин пограничной охраны;
- 4 разведывательных дрона VECTOR;
- 1163 биноклей;
- 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов;
- 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
- 100 пулеметов MG5;
- 40 тысяч аптечек.
Также со складов Бундесвера будет передано 20 тысяч защитных очков.
В правительстве отметили, что часть вооружения, передаваемого Украине, поставляется со складов Вооруженных сил страны, а другая часть – от промышленности, которая финансируется за счет программ федерального правительства.
Сегодня Министерство обороны Германии также подтвердило передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. Речь идет о 25 танках, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух обучающих танках.
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