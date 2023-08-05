Германия и Нидерланды пообещали восстановить после войны пострадавшие от обстрелов украинские порты
Восстановить украинские порты, пострадавшие от российских обстрелов, согласились немецкий порт Бремерхафен и голландский Роттердам.
Об этом заявил зампредседателя Одесской ОВА Роман Григоришин на своей странице в Фейсбуке.
Но, судя по всему, это восстановление начнется только после войны.
По словам Григоришина, оба порта "готовы сотрудничать с Администрацией морских портов Украины и вместе прорабатывать план расширения и развития портов после войны".
Перед этим стало известно, что США выделят более $1,3 млрд на восстановление Украины. Средства собираются предоставить в рамках общей финансовой помощи.
Мы также сообщали, что Швеция выделит 522,6 млн евро на проекты по восстановлению и реформам в Украине. Это самая большая по объемам финансирования программа помощи в истории Швеции. Она проводится в рамках подготовки Украины ко вступлению в Евросоюз.
Ранее Евросоюз выделил транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 миллиарда евро. По словам главы Еврокомиссии, деньги призваны "помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру".