Шведское правительство представило Стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, в рамках которого выделят 6 млрд шведских крон (522,6 млн евро).

Об этом в ходе онлайн-встречи с министром экономики Украины объявил Министр по вопросам международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссел.

Отмечается, что это самая большая по объемам финансирования программа двусторонней помощи в истории Швеции.

"Мы высоко ценим решение Швеции вложить 6 млрд шв. крон в экономическое развитие Украины и приблизить нас к победе. Это первая комплексная многолетняя стратегия поддержки Украины, принятая нашими партнерами. Средства пойдут на восстановление инфраструктуры, зеленое развитие, предпринимательство, торговлю, разминирование, медиа", - прокомментировала оказание помощи глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко.

В ведомстве также добавили, что выделенный бюджет распределили между несколькими организациями: Шведским агентством по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) – 5,7 млрд шв. крон, Шведским институтом (SI) - 225 млн шв. крон и Академией Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн шв. крон.

Ранее также сообщалось, что Евросоюз выделяет Украине более 4,6 млн. евро на проекты в сфере здравоохранения в рамках программы EU4Health. Отмечается, что министерство здравоохранения подало заявки на участие в девяти проектах. Деньги на их реализацию одобрены.

Кроме того, мы писали, что Евросоюз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.