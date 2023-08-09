Министерство обороны Германии подтвердило передачу Украине дополнительных танков Leopard-1. Речь идет о 25 танках, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машинах и двух обучающих танках.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Накануне издание Handelsblatt сообщило, что немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall приобрёл 50 танков Leopard-1 у Бельгии, чтобы переоснастить их и передать примерно 30 машин Украине.

Информацию о покупке танков для Украины подтвердили в Минобороны Германии, но уточнили, что речь идет только о 25 танках и 7 единицах другой военной техники.

Ранее немецкий производитель танков Rheinmetall заявлял, что в этом году не сможет поставить Украине "Леопарды" из собственных запасов.

Также мы писали, что Rheinmetall планирует открыть центр по ремонту танков "Леопард" в Украине уже до конца лета.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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