Как оказалось, 50 танков Leopard-1 для Украины у компании OIP Land Systems выкупил концерн Rheinmetall.

Об это сообщило немецкое издание Handelsblatt.

В статье написано, что это немецкий военно-промышленный гигант Rheinmetall приобрёл танки Leopard-1 у Бельгии, чтобы переоснастить их и передать примерно 30 машин Украине.

Ранее бельгийская пресса сообщала о том, что танки выкупила неизвестная страна.

Издание сообщает, что бронемашины старые — первый "Леопард-1" был выпущен в 1960-х годах. Поэтому некоторые танки будут использоваться в качестве доноров запчастей, а другие уже приведены в готовность и оснащены новыми системами вооружений.

Перед этим немецкий производитель танков заявлял, что в этом году не сможет поставить Украине "Леопарды" из собственных запасов.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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