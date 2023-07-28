Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть центр по ремонту танков "Леопард" в Украине уже до конца лета.

Об этом заявил глава компании Армин Паппергер, слова которого приводит агентство Reuters.

"В настоящее время мы уже обучаем украинцев в Германии этой работе. Мы хотим приступить к реализации данного проекта после летних каникул", — сказал Паппергер.

Ремонтный центр в Украине сократит расстояния, на которые должны транспортироваться танки, хотя это также создает проблемы с безопасностью: Москва пригрозила нанести удар по любому объекту, который Rheinmetall создаст в Украине.

По данным Reuters, Берлин поставил Киеву около 20 танков Leopard 2A6.

Rheinmetall, которая производит танки Leopard совместно с Krauss-Maffei Wegmann, заявила в мае, что создала совместное предприятие с украинским государственным конгломератом "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине.

Ранее Германия заявила, что не будет строить в Польше центр для ремонта переданных Украине танков Leopard. Западные издания пишут, это связано с попытками поляков завысить цену на данный проект.

Между тем Украина получила первые десять из обещанных более ста танков Leopard 1А5.