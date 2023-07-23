В Польшу прислали первые два танка "Леопард" из Украины на ремонт. Они прибыли в город Гливице на завод Bumar, где заработал центр по ремонту и техобслуживанию танков.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

"Центр капитального ремонта в Гливице начал работу. Первые два "Леопарда" уже прибыли из Украины на завод Bumar", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что в Польше откроется центр по ремонту танков Leopard-2, задействованных в Украине, стало известно в конце апреля.

Также сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall уже строит в Румынии военный центр обслуживания вооружения, применяемого в Украине.

Ранее издание Politico написало, что акцент западной помощи Украине постепенно смещается с предоставления техники к ее ремонту.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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