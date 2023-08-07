Немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат то "Слуги народа", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По словам нардепа, о консенсусе ему рассказали "друзья из Бундестага". Однако официального подтверждения этому еще нет.

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 км и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма. Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", - сказано в посте депутата.

Между тем еще на прошлой неделе немецкий министр обороны Борис Писториус говорил, что Германия не намерена передавать Украине эти ракеты.

В июле он же заявлял, что Берлин не хочет поставлять вооружение, которое может быть использовано для ударов по российской территории.