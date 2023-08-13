Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал безосновательными беспокойства правительства Германии о том, что передача дальнобойных ракет Taurus Украине якобы приведет к эскалации.

Об этом он сказал в интервью Bild.

Министр назвал несколько причин, почему передача дальнобойных ракет не приведет к эскалации.

"Во-первых потому, что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Напротив, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней", - отметил Кулеба.

Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней украинских военных и мирных жителей, а также ускорить освобождение территорий, отметил он.

По словам Кулебы, Украина не будет использовать ракеты для ударов по российской территории.

"Нам не нужна чужая страна, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Ситуация на фронте очень сложная, у россиян было много времени, чтобы расширить рубежи обороны. Нам срочно нужны дальнобойные ракеты, такие как Taurus, чтобы поражать российские цели в Украине", - подчеркнул министр.

Напомним, Германия продолжает отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus, отмечая, что это "не главный приоритет".

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.