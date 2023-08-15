В Киеве и Москве отреагировали на предложение обменять членство Украины в НАТО на территориальные уступки в пользу России.

Так, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы".

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – написал Николенко в Фейсбуке.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк называл идею такого размена "триумфом Путина".

"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", – написал в Твиттере советник президента Украины.

В Москве же идею прокомментировал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Идея любопытная. Вопрос только в том, что все их (Украины - Ред.) территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов", – написал Медведев в Твиттере.

Напомним, сегодня глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на уступку России захваченных территорий Украины.

Вообще на Западе стали писать об окончании войны по схеме "мир в обмен на территории" еще зимой.