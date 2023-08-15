Возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится "весьма очевидной".

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на конференции в Москве.

"Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны", - заявил министр.

По его словам, Беларусь намерена в ближайшее время обновить свою военную доктрину.

Напомним, в июле белорусский президент Александр Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.

Ранее сообщалось, что в Беларуси под видом учебных сборов идут мероприятия скрытой мобилизации. Также недавно Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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