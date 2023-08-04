СБУ сообщает, что получила разведданные о том, что РФ хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в войну против Украины.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Для этого готовится провокация "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным Службы безопасности, подготовкой диверсии занимаются российские военные и спецслужбисты, которых тайно отправили в Беларусь под видом "вагнеровцев".

Сформированная ДРГ должна будет осуществить провокацию на белорусском НПЗ под видом "украинских диверсантов", чтобы попытаться таким образом втянуть Минск в прямой военный конфликт против Украины.

В СБУ заявляют, что получили данные из нескольких источников, в частности от российского военного, попавшего в плен во время контрнаступления на Запорожском направлении.

Напомним, что с того момента, как президент Лукашенко забрал боевиков Пригожина под личную защиту в Беларусь, не было единого мнения касательно дальнейших действия наёмников.

Украина, Польша и страны Балтики усилили свои границы с Беларусью. Кремль несколько раз заявлял, что Польша собирается напасть на Беларусь и оккупировать западные области Украины. О том, какова связь между выездом ЧВК "Вагнер" в Беларусь и всеми этими событиями появился ряд версий.

Как мы сообщали, ЧВК "Вагнер" проводит тренировку вместе с белорусскими военными на полигоне "Брестский", что было подтверждено официально.

Вместе с этим, есть мнение, что Лукашенко, заявив о планах "Вагнера" пойти на Польшу, готовит ловушку для Путина.