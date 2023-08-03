Российский заключенный, получивший амнистию за участие в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер", вернулся домой в Карелию и зарезал шестерых человек. В убийствах ему помогал его друг.

Об этом сообщает местное издание Кarelia news.

По данным СМИ, злоумышленника зовут Игорь Софонов. В публикации говорится, что для того, чтобы скрыть преступление, "вагнеровец" поджег дома своих жертв.

По данным издания, были убиты пожилой человек, его сын, два брата с инвалидностью, их сестра и гость-пенсионер.

Подозреваемые уже задержаны.

До войны в Украине "вагнеровец" сидел в тюрьме по тяжким статьям, в том числе за убийство, грабеж, разбой, изнасилование и наркотики, пишет издание. Издание также полагает, что преступник мог воевать не в ЧВК "Вагнер", а в специальном отряде "Шторм Z", составленном из бывших заключенных. Они имеют контракт с Минобороны РФ.

Напомним, в середине июля ЧВК "Вагнер" отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах. Сообщалось, что "Проект К" - так назывался проект вербовки в ЧВК осуждённых из колоний - закрыт.

Ранее мы рассказывали, как в российской Чувашии бывший "вагнеровец", который попал на фронт из колонии, вернувшись домой с войны убил односельчанина по фамилии Пушкин и снова оказался в СИЗО.