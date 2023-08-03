Международный уголовный суд (МУС) может выдать новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина и высшего руководства России за сотрудничество с ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил глава МУС Петр Гофманский, сообщает "Голос Америки".

"Прокурор МУС может сделать запрос на ордер на арест у досудебных судей Международного уголовного суда, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но, безусловно, прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", – сказал он.

"Если доказать, что наемники "Вагнера" участвуют в сознательном убийстве гражданских, нужно посмотреть, на данный момент, когда они совершали эти убийства, они были в командной цепочке, в которой находились российские офицеры или в ней было только командование группы", – прокомментировала профессор права в академии Вест Пойнт Дженнифер Мэддокс.

Напомним, в марте МУС выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

Ранее сообщалось, что недавно правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.

А президент США Джо Байден приказал передать доказательства военных преступлений россиян в Украине в Международный уголовный суд.