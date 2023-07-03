Сегодня в Гааге заработал Международный центр по расследованию преступлений, совершенных в ходе вторжения России в Украину (ICPA).

Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттере.

"Сегодня начинает работу Международный центр по расследованию преступлений агрессии. Сбор доказательств и документирование преступлений России, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности. Первый шаг к трибуналу за преступление агрессии", - сказано в записи еврочиновницы.

На сайте Еврокомиссии добавили, что созданный центр обеспечит поддержку и улучшение текущих и будущих расследований и будет способствовать обмену собранными с начала войны доказательствами и их анализу. При этом доказательства, собранные ICPA, могут быть использованы в других юрисдикциях, включая национальные и международные суды, возможный трибунал по делу о преступлении агрессии или Международный уголовный суд по преступлениям, подпадающим под его юрисдикцию.

В ICPA входят прокуроры из Киева, Евросоюза, США и Международного уголовного суда, которые уже участвуют в Совместной следственной группе (JIT).

"Независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно работать вместе в одном месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и судебного преследования", - говорится в сообщении на сайте ЕК.

В Офисе генпрокурора Украины уже рассказали, что в заседании принял участие глава ведомства Андрей Костин.

Год назад в Киеве заявляли о планах Украины создать отдельный международный трибунал для президента РФ Владимира Путина.

А в мае Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал создать полноценный международный трибунал по совершенным Россией военным преступлениям, и раскритиковал идею формата "гибридного трибунала", который ранее предлагали создать США.