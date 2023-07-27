Президент США Байден приказал передать доказательства военных преступлений россиян в Украине в Международный уголовный суд.

Об этом пишут The New York Times.

Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует о серьезных изменениях в американских подходах.

Ранее Пентагон сопротивлялся передаче материалов, опасаясь создания прецедента, по которому под преследования могут попасть американские военные.

По данным журналистов, американские специальные службы имеют доказательства умышленных ударов по гражданской инфраструктуре и принудительной депортации украинских детей из ВТО.

Некоторыми материалами американцы поделились с украинскими прокурорами, но не с Международным уголовным судом в Гааге.

Год назад в Киеве заявляли о планах Украины создать отдельный международный трибунал для президента России Владимира Путина.

Уже в мае 2023 года Владимир Зеленский, выступая в Гааге, призвал создать полноценный международный трибунал по совершенным Россией военным преступлениям, и раскритиковал идею формата "гибридного трибунала", который ранее предлагали создать США.