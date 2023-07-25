Судья Апелляционного суда Гааги, пытавшаяся повлиять на процесс по делу о сбитии самолета "Боинг" рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, подала в отставку.



Об этом сообщило нидерландское издание NOS.



По данным издания, она передала судьям и прокурорам по этому делу книгу своего брата, где говорится, что "Боинг сбила не российская ракета, а "тайные службы". Впоследствии она получила выговор за "распространение теории заговора".

Утверждается, что после этого ее перестали допускать к ведению уголовных дел. При этом имя судьи не названо.

Напомним, пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года, погибли 298 человек - граждане десяти государств: Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В мае 2022 года прокуратура Нидерландов выложила в открытый доступ материалы по делу о катастрофе авиарейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года. В публикации можно найти фото, видео и другие доказательства, представленные на судебном процессе.

Совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждающих, что сбившая самолет ракета была запущена со стороны Амвросиевки, которая в то время была под контролем Украины. Свидетели - это супружеская пара из Снежного, которая сейчас проживает в России.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что самолет МН17 в июле 2014 года был сбит российской ракетой "Бук".

17 ноября 2022 года суд в Гааге присудил пожизненный срок по делу о сбитом Боинге MH17 Игорю Гиркину, Леониду Харченко и Сергею Дубинскому.

А зимой Совместная следственная группа по делу о крушении борта MH-17 опубликовала итоги расследования, в которых говорится, что решение о передаче "ДНР" зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого в 2014 году на Донбассе был сбит малазийский "Боинг", могло быть принято лично президентом РФ Владимиром Путиным.