Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге решил не выносить приговор сооснователю и спонсору руандийского "Радио и телевидения тысячи холмов" Фелисьену Кабуге из-за диагностированной у него деменции. На этом СМИ лежит немалая дола ответственности за геноцид в Руанде 1994 года, жертвами которого стали около миллиона человек.

О вердикте суда говорится на сайте органа.

Двое из трех судей посчитали, что 90-летний Кабуга больше не может осмысленно участвовать в судебном процессе.

Поэтому в отношении него будет применена "альтернативная процедура, похожая на судебную, но без возможности обвинительного приговора". Кабуга при этом на суды больше ходить не будет, но продолжит содержаться в СИЗО.

Жертвами геноцида в Руанде стали сотни тысяч человек народности тутси - примерно пятая часть всего населения страны. Еще тысячи людей стали беженцами и вынуждены были искать спасение в других странах.

"Если ты таракан, ты должен быть убит, ты ничего не можешь изменить", – призывали в эфире "Радио и телевидения тысячи холмов", принадлежавшего Кабуге. Эта пропаганда и спровоцировала резню тутси, осуществленную в основном представителями народности хуту.

После геноцида Кабуга бежал из Руанды и скрывался от международного розыска больше двадцати лет, жил по поддельным документам в Африке и Европе. В 2020 году его задержали в пригороде Парижа.

Между тем в Верховной Раде недавно зарегистрировали проект постановления о признании геноцида черкесского народа Российской империей.

А накануне масштабного вторжения генеральным секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявил, что происходящее на Донбассе не попадает под определение геноцида.