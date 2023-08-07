Беларусь сегодня начинает командно-штабные военные учения на границе с Польшей и Литвой.

Об этом пишет телеграм-канал министерства обороны республики.

Как сказано в пресс-релизе, учения будет проходить на полигоне Гожский и участках местности в Гродненской области. Танковые манёвры, в частности, должны будут пройти вблизи Сувалкского коридора.

Согласно официальным данным, во время учения будут отрабатываться:

управление подразделениями в ходе ведения боевых действий;

использование большого количества беспилотных летательных аппаратов;

взаимодействие танковых и мотострелковых подразделений с подразделениями других родов войск;

вопросы тактической медицины, в том числе эвакуации раненых.

В минобороны заявили, что при подготовке учений активно использовался опыт "специальной военной операции" России.

Накануне учений Польша усилила границу с Беларусью боевыми вертолетами, которые, как заявляли в Варшаве, "без колебаний откроют огонь".

Эти меры безопасности были приняты после того, как несколько десятков тысяч боевиков из ЧВК Евгения Пригожина разместились на территории Беларуси, а затем стали официальными инструкторами вооружённых сил республики.

Ранее Польша заявила о перемещении "вагнеровцев" в район Сувалкского коридора.

Литва и Польша опасаются, что с помощью наёмников РФ осуществит военную провокацию для вовлечения в конфликт Беларуси, Польши и стран Балтики. Ситуация стала особенно напряжённой, когда в Кремле повторно заявили, что Польша планирует захватить территории Западной Украины.