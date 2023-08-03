Польша вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов перекинула туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.

Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Польши Марек Соколовский на совещании с министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает tvp.info.

Генерал отметил, что пилоты являются профессионалами с боевым опытом, все служили в Афганистане.

"Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", - заявил Соколовский.

Ранее Польша решила увеличить количество войск на своей границе. Минобороны страны заявляет, что наращивание группировки продолжится.

Сегодня об этом же заявила Литва, на границе с которой тоже оказалась часть "вагнеровцев".

Накануне лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил польские власти в искусственном раздувании угрозы со стороны "вагнеровцев" в предвыборных целях.

"Страна" подробно рассказывала, что в Польше говорят и пишут по поводу угроз со стороны "вагнеровцев", а также к каким последствиям эта история может привести.