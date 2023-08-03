Польша усиливает границу с Беларусью боевыми вертолетами, которые "без колебаний" откроют огонь
Польша вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов перекинула туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.
Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Польши Марек Соколовский на совещании с министром обороны Мариушем Блащаком, сообщает tvp.info.
Генерал отметил, что пилоты являются профессионалами с боевым опытом, все служили в Афганистане.
"Они опытны, и если будет что-то опасное, то они без колебаний используют вооружение", - заявил Соколовский.
Ранее Польша решила увеличить количество войск на своей границе. Минобороны страны заявляет, что наращивание группировки продолжится.
Сегодня об этом же заявила Литва, на границе с которой тоже оказалась часть "вагнеровцев".
Накануне лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил польские власти в искусственном раздувании угрозы со стороны "вагнеровцев" в предвыборных целях.
"Страна" подробно рассказывала, что в Польше говорят и пишут по поводу угроз со стороны "вагнеровцев", а также к каким последствиям эта история может привести.