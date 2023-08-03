Польша вызвала украинского посла в МИД, чтобы "выяснить причины напряжения", которое возникло между странами.

Так объяснил причины вызова заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик "Польскому радио".

Дипломат заявил при этом, что напряжение было вызвано "не польской стороной".

"Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", - сказал Мулярчик.

Чиновник добавил, что Варшава не хочет начинать спор с Киевом, "потому что из этого спора извлекут пользу другие, кому выгодно, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания госсекретаря Канцелярии президента страны Марчина Пшидача о том, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играет для Украины в последние месяцы и годы".

А другой замглавы польского МИДа Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений. Страны еще "не пришли к согласию" по многим вопросам, констатировал он.

Тем не менее в МИД Польши надеются, что Киев учтет позицию Варшавы по защите своих аграриев.