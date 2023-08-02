В МИД Польши надеются, что Киев учтет позицию страны по защите своих аграриев
Варшава надеется, что Украина учтет ее позицию по защите польских аграриев.
Об этом заявил МИД Польши.
Польша хочет хороших отношений с Украиной, но они "должны базироваться на взаимоуважении и понимании национальных интересов", добавили в ведомстве.
"Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию относительно, в частности, защиты польского сельского хозяйства, а также других вопросов", – добавили в министерстве.
Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали встречу с представителем украинского посольства, которая была запланирована на сегодня. В свою очередь посольство Украины в Польше не комментировало встречу.
Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. Он сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно, за продление запрета на импорт которого выступает Варшава.
После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть". Он добавил, что Украина очень ценит "историческую поддержку Польши".