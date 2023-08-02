Варшава надеется, что Украина учтет ее позицию по защите польских аграриев.

Об этом заявил МИД Польши.

Польша хочет хороших отношений с Украиной, но они "должны базироваться на взаимоуважении и понимании национальных интересов", добавили в ведомстве.

"Между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям. Польша ожидает, что Украина будет готова принять во внимание нашу позицию относительно, в частности, защиты польского сельского хозяйства, а также других вопросов", – добавили в министерстве.

Так в Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали встречу с представителем украинского посольства, которая была запланирована на сегодня. В свою очередь посольство Украины в Польше не комментировало встречу.

Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. Он сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно, за продление запрета на импорт которого выступает Варшава.

После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть". Он добавил, что Украина очень ценит "историческую поддержку Польши".