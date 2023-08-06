В Воздушных силах объяснили, почему вчера заявили о пуске ракет со стороны Беларуси. По уточненным данным, это мог быть "Кинжал", запущенный из РФ, но летевший через белорусскую территорию.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Возможно, был пуск из района Тамбова (РФ) с МиГ-31. И пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас уточняется. Но был замечен пролет воздушных целей именно через территорию этого государства. В принципе это происходило не в первый раз, поэтому ничего удивительного нет", – заявил Игнат.

При этом в утренней сводке Воздушных сил данных о ракетах со стороны Беларуси нет. Напомним, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

А в ГУР предположили, что могла иметь место имитация пуска ракет с территории соседней страны.

Ранее в Воздушных силах предупредили, что при ядерном ударе по Украине не будет особенных сигналов тревоги.

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