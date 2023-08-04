Если Россия решит применить ядерное оружие в Украине, никакого особенного сигнала воздушной тревоги не будет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинские военные не смогут заранее узнать, какой боезаряд несет ракета, поэтому все воздушные цели нужно уничтожать еще во время их полета.

Напомним, на днях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие.

Между тем в июне президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Но, по словам Путина, Россия ядерное оружие в Украине применять не будет.

Недавно Центральное разведывательное управление США сообщило, что не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине. В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты "крайне пристально следят за этим".

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.