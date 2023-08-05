В Беларуси значительно уменьшилась авиационная группировка России. Утром 5 августа из страны в Брянскую область вылетели 10 вертолетов.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Белорусский Гаюн".

"Около 8:15-8:20 с территории аэродрома "Мачулище" вылетела группа из 10-ти вертолетов России: 4 единицы - Ми-8 ВКС РФ и 6 единиц - Ми-24 ВКС РФ", - говорится в сообщении.

Вертолеты позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем и пересекли. Большинство из них провели в стране 209 дней. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

По данным паблика, в Беларуси находилось не менее 11 вертолетов ВКС РФ, теперь, вероятно, остался один.

Напомним, во время пребывания в Беларуси группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники - в июне под Ивацевичами разбился вертолет Ми-24.

Ранее в Минобороны Британии сообщали, что Россия получила "временное преимущество", перебросив на юг Украины вертолеты.

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