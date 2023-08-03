Евросоюз расширяет санкции против Беларуси, чтобы добиться выполнения антироссийских санкций.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что санкции, уже введенные против России, постоянно обходят через Беларусь. Чтобы не допустить этого в будущем, Евросоюз ввел запрет на экспорт технологий, которые можно использовать в аэрокосмической отрасли, таких как беспилотники.

Кроме того, теперь будут запрещены продажа, поставка или экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов. Также продлен запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Напомним, весной США распространили санкции на самолет президента Беларуси Александра Лукашенко Boeing-737, которым также пользуются члены его семьи. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена внесла в санкционный список семерых членов Центризбиркома Беларуси, заводы МАЗ и БелАЗ вместе с их руководителями.

Также мы сообщали, что Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российской нефтью.