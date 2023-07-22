Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России и Беларуси на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Новой Зеландии.

Новые санкции вводятся против военно-промышленного комплекса России, военизированных формирований и лиц, причастных к незаконной перевозке и депортации украинских детей.

"Трое россиян, на которых распространяются эти санкции, недавно разлучали детей с их семьями, способствуя депортации украинских детей в Россию. Новая Зеландия осуждает эти отвратительные и безнравственные действия и призывает Россию немедленно прекратить насильственное нападение на Украину, ее народ и детей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, санкции вводятся против нескольких белорусских финансовых учреждений в ответ на поддержку российского вторжения в Украину, а также как реакция на размещение в Беларуси ядерного оружия.

"Белорусский режим подтвердил, что контролируемое Россией ядерное оружие размещено на его граничащей с Украиной территории. Новая Зеландия решительно выступает против распространения и обмена ядерным оружием и рассматривает этот шаг как прямую угрозу для Украины, ее соседних союзников и дальнейшую попытку дестабилизировать регион", - добавила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Напомним, что у Байдена пообещали, что Запад и дальше будет ужесточать санкции против России.

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