ЧВК "Вагнер" уже пыталась проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире CNN.

По его словам, "угроза со стороны Беларуси очень реальна" и Варшава рассматривает различные шаги, включая полное закрытие границы.

"Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, защиты наших граждан, включая полную изоляцию Беларуси, полное закрытие границы. Мы ожидаем новых попыток атак на нашей границе, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства", - заявил Павел Яблонский.

Напомним, в Генштабе Польши сообщили, что вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов Варшава перебросила туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.

Тем временем лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил власти страны в раздувании угрозы со стороны "вагнеровцев" в предвыборных целях.

Ранее мы анализировали возможные варианты развития событий вокруг Польши и "вагнеровцев" в отдельном материале.