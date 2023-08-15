В Беларуси сейчас находится до 6,5 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", но прямой угрозы пока нет.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, сейчас они представляют для Украины опасность, но прямой угрозой станут, если будут созданы ударные силы.

Наев добавил, что Украина пока готовится к возможной атаке.

Напомним, на днях аналитики ISW заявили об увеличении количества техники ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев встретился с главой Оперативного командования Польши Томашем Пиотровски и обсудил угрозу ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Также мы писали, что недавно Сергей Наев проинспектировал укрепление северной границы на Волынском направлении.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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