Украинское и польское командование провели встречу по поводу ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования ВСУ в Facebook.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев встретился с главой Оперативного командования Польши Томашем Пиотровски.

Они рассмотрели "комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК Вагнер", - говорится в сообщении Украины.

Также стороны обсудили обучение украинских военных на польской технике.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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