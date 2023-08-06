Военные Нигера, осуществившие переворот, обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет Associated Press.

Цель - избежать военного вмешательства со стороны западноафриканского регионального блока, который поставил ультиматум - освободить до воскресенья свергнутого президента страны Моххамеда Базума.

Запрос к "Вагнеру" поступил во время визита одного из лидеров переворота генерала Салифу Моди в соседнюю страну Мали, где действует ЧВК. Три малийских источника и французский дипломат подтвердили встречу.

По данным источников, "вагнеровцы" рассматривают запрос военной хунты Нигера.

Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Ранее мы писали, что если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.

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