Западную Африку, где пересекаются интересы Запада, России и Китая, сотрясают бунты и перевороты, которые могут в итоге отразиться на войне в Украине.

В бывшей французской колонии, 25-миллионном Нигере произошёл госпереворот. Это одно из беднейших государства мира (около половины населения зарабатывают 50 долларов в месяц), но богатое на полезные ископаемые, в частности важный для атомной энергетики уран. Военные удерживают в резиденции президента Базума, который считался лояльным Франции.

Новым лидером страны объявил себя глава президентской гвардии.

Соседние Буркина-Фасо и Мали, тоже бывшие французские колонии, где у Франции значительные интересы и где в последние годы власть тоже захватили военные, поддержали путчистов и предостерегли, что любое иностранное вмешательство будет равносильно объявлению войны против них.

В то же время переворот осудили страны ЕС и США, а Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявило, что готово ввести в Нигер войска, если не будет восстановлена власть законного президента. Кроме того, Сообщество уже начало экономический бойкот против Нигера, а соседняя Нигерия прекратила туда поставки электричества. Министр обороны Нигерии подтвердил, что страна готова отправить в Нигер войска.

В целом ситуация складывается крайне взрывоопасная. Это не первый госпереворот в регионе за последние годы, в ходе которого от власти отстраняются прозападные силы и приходят люди, лояльные России. Однако в случае с Нигером, похоже, Запад решил вмешаться и развернуть ситуацию в свою пользу.

Это объясняется как стратегическим значением страны, так и геополитической битвой с Россией и Китаем за влияние над Африкой.

В Нигере расположены американская и французская военная база, а Франция получает оттуда огромную часть урана для атомной энергетики (атомные станции дают ей более половины электроэнергии). Кроме того, через территорию страны планировалось проложить газопровод из Нигерии в Алжир, чтобы обеспечить поставки в Европу нигерийского газа.

Свергнутый президент Нигера - хороший знакомый Зеленского, они неоднократно созванивались, и президент Украины благодарил его за поддержку Украины. Нигер всегда голосовал за все антироссийские резолюции Запада по Украине и был партнером Франции и США в сфере безопасности.

Что еще более важно, военные перевороты в Африке прошлых лет, направленные на свержение прозападных властей, фактически создали сплошную линию государств, лояльных России через весь континент - от Атлантического океана до Красного моря. После переворота в Нигере единственная страна, которая мешает замкнуть эту цепь - все еще союзный Франции Чад. Но если хунта в Нигере удержится, то дело времени, когда и там власть будет свергнута.

Судя по всему, по этим причинам Запад и решил дать жесткий ответ, мобилизовав на борьбу с мятежниками страны Западной Африки. В то же время поддержку пришедшим к власти в Нигере военным могут оказать не только соседние Мали и Сьерра-Леоне, но и Россия.

К чему это приведет и как скажется на войне в Украине, анализирует "Страна".

Черный бунт против "колонизаторов"

Свергнутый "прозападный" президент Базум вступил в должность два года назад после первой в истории страны демократической и мирной передачи власти с момента обретения ею независимости в 1960 году. Но когда Нигер начали атаковать исламистские боевики, местные жители стали обвинять Францию, чьи войска находятся в стране, что она не может их защитить.

Похожая ситуация ранее сложилась в Мали и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты.

Bloomberg пишет, что стратегия Макрона в Африке потерпела крах.

"Ставка на Нигер терпит неудачу. Франция изо всех сил пытается убедить бывшие колонии в своей роли", - пишет издание.

Придя к власти, хунта в Мали пригласила российских наемников из группы "Вагнер", которые вытеснили сначала французские войска, а затем и тысячи миротворцев ООН. Буркина-Фасо также сблизилась с Россией, сотням французских военнослужащих пришлось покинуть страну. События в Нигере также связывают с РФ и с "Вагнером".

Пророссийские настроения в Нигере появились уже давно - среди местных распространено мнение, что "западные корпорации выкачивают богатства страны".

"Я настроен пророссийски и не люблю Францию, - сказал BBC один из местных бизнесменов, одетый в футболку цветов российского флага. – Я с детства был против Франции. Они эксплуатируют все богатства моей страны - уран, золото. Из-за Франции самые бедные нигерийцы не могут есть три раза в день. Я хочу, чтобы Россия помогла с безопасностью и продовольствием. Россия может предоставить технологии для улучшения нашего сельского хозяйства".

"Несмотря на увеличение иностранных сил, особенно из США и Франции, и военных баз в Нигере, руководство не смогло остановить атаки террористов. В стране действует несколько террористических групп, таких как "Аль-Каида", "Исламское государство", "Боко Харам". В результате этих нападений за последнее десятилетие тысячи людей погибли и были вынуждены покинуть свои дома. Часть жителей Нигера считают, что военные, поддерживаемые Россией, лучше справятся с борьбой с исламистскими повстанцами", - говорит "Стране" эксперт по Африке Олайинка Аджала - уроженец Нигерии, преподаватель кафедры политики и международных отношений британского университета Лидса Беккета.

Помимо отсутствия безопасности и экономического краха переворот в Нигере можно объяснить еще тремя причинами.

"Во-первых, дебаты об этнической принадлежности и легитимности Базума были предметом обсуждения во время последней избирательной кампании. Базум принадлежит к этническому арабскому меньшинству Нигера, и его всегда считали иностранцем. Это не нравилось военным кругам, которые преимущественно состоят из более крупных этнических групп, хотя Базум получил около 56% голосов и принадлежит к той же партии, что и бывший президент Иссуфу. В стране большое внимание уделяется этническому составу вооруженных сил, понимание этого помогло Иссуфу отработать два президентских срока. Назначения в армию производятся по этническому признаку.

Во-вторых, большое количество иностранных воинских контингентов и баз в стране не было хорошо воспринято нигерийскими военными. Они считают, что это подрывает их мощь. Нигер является ключевым союзником западных стран в борьбе с террористами в регионе. Огромные инвестиции Франции в горнодобывающий сектор Нигера — еще одна причина ее интереса к безопасности.

Когда в 2022 году Франция и другие европейские союзники вывели свои войска из соседнего Мали, Базум поспешил пригласить их в Нигер. Военное руководство Нигера и некоторые влиятельные лица в стране осудили увеличение иностранных войск.

В-третьих, неспособность региональных организаций, таких как ЭКОВАС и Африканский союз, занять твердую позицию против захвата военной власти в Гвинее, Буркина-Фасо и Мали придала смелости нигерийским мятежникам.

За последние четыре года в регионе произошло семь государственных переворотов. Три были успешными. Лидеры ЭКОВАС и Африканского союза пригрозили санкциями этим трем странам, но ничего особенного не было сделано для сдерживания других захвативших власть военных лидеров.

На круглом столе, организованном аналитическим центром Chatham House London и посвященном влиянию военной интервенции на Западную Африку, один из лидеров региона заявил, что в качестве любезности они оставили открытыми каналы связи с тремя военными режимами. Это создает впечатление, что сил или желания противодействовать военным переворотам в Западной Африке нет", - говорит "Стране" Анджала.

Блокада и угроза интервенции

Но, как писалось выше, в этот раз Запад, и в первую очередь Франция, решил задействовать максимум рычагов, чтобы подавить мятеж.

Союзное Западу Сообщество государств Западной Африки, включающее 16 стран под лидерством Нигерии и под эгидой Запада, угрожает хунте вторжением. Остановлены все экономические отношения стран-соседей с Нигером. Резко осудили переворот все страны Запада. Со своей стороны Нигер уже прекратил экспорт урана и золота во Францию, срывается проект газопровода "Трансахара" из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир (через него Европа планировала получать 30 млрд кубометров нигерийского газа).

Активно ходят слухи, что для подавления мятежа могут быть задействованы и французские войска.

Париж уже начал эвакуацию из этой страны европейских граждан после инцидентов у французского посольства, когда здание пытались штурмовать тысячи нигерийцев. Демонстранты кричали: "Долой Францию!", сожгли французский флаг и бросали камни в посольство, а потом подожгли стены здания. Полиции удалось их разогнать только при помощи слезоточивого газа. Некоторые из сторонников путчистов также скандировали: "Да здравствует Россия!" и "Да здравствует Путин!"

"Это в очередной раз подтвердило опасения, что бывшая французская колония после военного переворота может развернуться в сторону России, как это уже произошло после перехода власти в руки военных в соседних Мали и Буркина-Фасо", - пишет BBC.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не потерпит никаких нападок на республику и ее интересы в Нигере, иначе Париж ответит "немедленно и непреклонно".

Впрочем, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна убеждает, что Париж даже и не думает о возможной военной интервенции, но при этом хочет вернуть к власти свергнутого президента.

Что касается России, то официально она осудила переворот. Но на Западе уверены, что Москва им воспользуется.

"Мы не видели никаких доказательств того, что за этим переворотом стояла Россия, но конечно же вполне в характере и России, и в характере ЧВК "Вагнер" воспользоваться нестабильностью в этой или любой другой стране Африки", - сказал пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэтью Миллер.

Также Россия может действовать через "вагнеровцев", которых после провала мятежа Пригожина изгнали из России, но, судя по всему, дали им возможность действовать в других странах. В первую очередь - в Африке.

К чему приведет обострение и какие будут последствия для Украины?

Анджала считает, что переворот в Нигере обернется серьезными последствиями как для Африки, так и для Запада.

"Нигер являлся сильным союзником западных стран, особенно Франции, США и Европейского Союза, в борьбе с террористами и в сдерживании нелегальной миграции в Европу. Новые военачальники захотят использовать это в качестве рычага на переговорах и для принуждения к принятию нового режима. Новые лидеры в Нигере могут также сотрудничать с группой "Вагнера". Влияние России и "Вагнера" в регионе может возрасти", - полагает Анджала.

Эксперт украинского Центра экономической стратегии Юрий Гайдай на своей странице в Facebook опубликовал карту с африканскими раскладами.

Оранжевым обведены четыре страны, где произошли военные перевороты в пользу пророссийских сил. Фото: Facebook Ю. Гайдая

"Оранжевым обвел четыре страны, где за последнее время произошли военные перевороты в пользу сил, открыто ставящих на военное сотрудничество с Россией. Синим – проект транс-сахарского газопровода, над которым начали работу год назад и который должен транспортировать в ЕС 30 млрд кубометров газа из Нигерии. Это половина объема, который ЕС купил у России в прошлом году. Собственно, проект инициировали европейцы, чтобы заместить поставки из РФ, и основным двигателем была Франция, исторически имеющая влияние в Алжире и Нигере. А еще Франция импортирует уран из Нигера. Точнее – импортировала, уже прекратили отгрузку. 2/3 снабжения урана для атомной энергетики Франции – это сателлиты РФ.

А еще там справа от Нигера Чад, союзник США, "островок стабильности", на который давит угроза распространения конфликта с Суданом (Дарфур заштриховал коричневым), а с юга - ЦАР, где уже давно и крепко закрепился Вагнер (обвел коричневым). Чад там как-то пытаются вооружать и поддерживать, но это слабая и бедная страна с населением в 17 млн человек".

По мнению эксперта, в Африке может начаться большая война.

"Они (россияне - Ред.) создают трансконтинентальный пояс нестабильности, подрывают энергетическую безопасность Европы и всячески вытирают ноги о Францию, где политики, обремененные своим колониальным прошлым, даже избегают говорить об этом прямо", - пишет эксперт.

Он также отмечает, что это "еще одно напоминание нам, что мир не крутится только вокруг нашей войны. На юге может вспыхнуть изрядно, и тоже с глобальными последствиями".



Политолог Константин Бондаренко полагает, что ситуация вокруг Нигера - это в первую очередь вызов для Франции и Европейского Союза.

"Переворот ставит под угрозу осуществление амбициозного плана - трансафриканского (Нигерийско-Алжирского) газопровода, который строит Франция и который должен был предоставлять ЕС до 30 млрд кубов газа в год. То есть это удар по энергетическим интересам Франции. В последнее время Франция практически потеряла свое влияние на Африканском континенте: правление трех последних президентов привело к потере четырех государств, ранее считавшихся ориентированными на Париж", - говорит Бондаренко "Стране".

Источник в дипломатических кругах, который долго работал в Западной Африке, сказал "Стране", что судьба хунты в Нигере зависит, в первую очередь, от позиции ведущей страны региона - соседней Нигерии.

"Если Нигерия согласится ввести войска, то при поддержке стран Запада - США и Франции, которые имеют свои военные подразделения в Чаде и в самом Нигере, - мятеж теоретически могут подавить. И заявления из Нигерии о возможности отправки войск в Нигер уже идут. Другой вопрос, что война, если за хунту в Нигере вступятся Мали, Буркина-Фасо и Россия, легкой не будет. Будет много жертв и разрушений. Огромные потоки беженцев обрушатся и на Европу, и на соседние африканские страны, дестабилизируя там ситуацию. Кроме того, нельзя забывать, что в регионе продолжают действовать террористические группировки. И это большая угроза. Другими словами, огромный африканский регион может превратиться в рассадник терроризма и зону бойни и нестабильности на долгие годы. Поэтому военная интервенция хоть и возможна, но это не единственный вариант. Второй вариант - экономическая блокада и организация тотального внешнего давления на хунту в Нигере с требованием вернуть власть президенту", - говорит источник.

Если большая война в Западной Африке действительно случится, то, говорит политолог Руслан Бортник, она будет иметь серьезное интернациональное влияние, поскольку могут вмешаться с одной стороны Россия при поддержке, возможно, Китая, а с другой стороны - Франция и США при поддержке других стран Запада.

Для Украины война стран НАТО в Африке может иметь свои последствия: поддержка Запада может значительно уменьшиться, ресурсы пойдут на решение африканского вопроса. В глобальном смысле африканская война может привести к новому мировому экономическому кризису и росту цен.

"Нигер - очень важная, ключевая страна в части поставок урановых руд и другого сырья, и ее расположение в Африке очень важно. Поэтому если война случится, то может быстро интернационализироваться, потенциально может отвлечь часть ресурсов и России, и Запада, которые они направляют на войну в Украине. Кроме того, любая дестабилизация вокруг Нигера будет серьезно влиять на глобальные сырьевые рынки. И конечно, эти колебания на сырьевых рынках могут играть на руку тем государствам, которые являются главными экспортерами сырья на мировые рынки. Понятно, что это касается не только урановых руд, сельскохозяйственной продукции, драгоценностей. В целом сырьевые, энергетические рынки из-за войны в Нигере, если она возникнет, могут быть дестабилизированы и цены на них могут начать расти. Кроме того, ситуация вокруг Нигера - это новая серия борьбы условно говоря российско-китайского союза с американо-западноевропейским за контроль над африканским континентом, над политикой в этом регионе и за решающий контроль на глобальные рынки", - говорит "Стране" Бортник.