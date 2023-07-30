Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дает неделю, чтобы в Нигере, где власть захватили военные, вернули президента Мохамеда Базума. Затем оно может применить "все меры", в том числе военные.

Об этом говорится в заявлении организации.

Экономическое сообщество стран Западной Африки приостанавливает все коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером и замораживает активы в банках.

Также Сообщество закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы.

Нигер стал уже четвертой из 15 стран Сообщества Западной Африки, членство в которой приостановлено в связи с военным переворотом в последние годы. Ранее такие меры применяли к Гвинее, Буркина-Фасо и Мали.

В ночь на 27 июля мятежные военные объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе всей полноты власти к Национальному совету спасения родины, а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Мятеж, начавшийся утром 26 июля, возглавили бойцы из президентской гвардии.

В США заявили, что не видят признаков участия ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере, где произошел военный переворот.

Как мы писали, если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.