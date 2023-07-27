Если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.

Как пишет Bloomberg, большинство из таких стран будут более тесно связаны с Россией, чем с Западом.

Издание сообщает, что Нигер стратегически важен для Запада, поскольку у США есть военная база беспилотников в стране, которую они использовали для нацеливания на повстанцев, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" в сотрудничестве с французскими военными.

Европейский союз также рассматривал Нигер как союзника в своих усилиях по борьбе с нелегальной иммиграцией из Африки, часть которой проходит через страну на север по пути к Средиземному морю.

В период с 2017 по 2020 год блок предоставил Нигеру помощь в размере 1,1 миллиарда долларов, четверть из которых была направлена на меры миграционного контроля.

Но если переворот удастся, Нигер может пойти по пути соседних Мали и Буркина-Фасо, где правительства были заменены хунтами, враждебно настроенными по отношению к бывшей колониальной власти Франции и более дружественно настроенными по отношению к России, пишет Bloomberg.

О перевороте на ТВ объявил полковник Амаду Абдраман. Эксперты считают его вероятным лидером мятежа и возможным следующим президентом страны.

Еще одним кандидатом называют генерала Моди Салифу, который близок с РФ и ЧВК "Вагнер".

Сообщается, что Евгений Пригожин уже публично поддержал мятеж, а сам он произошел как раз накануне старта в Санкт-Петербурге саммита "Россия-Африка".

Известно, что накануне президентских выборов в Зимбабве законодательно запретили критиковать власть.