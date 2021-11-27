Французский конвой, который направлялся в Мали через Нигер, остановили в Буркина-Фасо толпы протестующих, возмущённых бездействием экспедиционных сил - на них возлагалась задача поддержания безопасности.

Об этом сообщает Al Jazeera

Сотни демонстрантов в городе Кая в западной части Африки окружили грузовики и бронетехнику с французскими военными, когда они пересекали Буркина-Фасо по пути в Мали через Нигер. В этой блокаде военный конвой простоял около недели. Ранее он уже сопровождался протестами в двух других городах. В результате колонна отступила в лагерь, находящийся в 30 км к северо-востоку от столицы Уагадугу.

"Здесь военные ожидали результатов переговоров между правительством и организаторами акций протеста, чтобы позволить техники проехать", - сообщает телеканал.

Целью походного марша колонны стала база в Гао, центра проведения французской операции "Бархан" - она осуществляется в регионе Сахеля на севере Мали.

В свою очередь в МИД Франции заявили, что антифранцузские настроения разжигаются "манипуляторами". Как оказалось, организаторами протестов является группа под названием Коалиция африканских патриотов Буркина-Фасо.

"Несмотря на соглашения, подписанные с Францией, у нас по-прежнему становится всё больше жертв, а силы нашей страны всё ещё недостаточно экипированы", - заявили в организации.

При этом, как сообщает РИА Новости, из-за столкновений с местными силами безопасности погибли два участника протеста, еще десять ранены.

Ранее премьер-министр Мали Кокала Майга заявил, что страна обратилась к ЧВК "Вагнера" с просьбой помочь в борьбе с террористами после того, как Франция завершила антитеррористическую операцию "Бархан".

"Страна" подробно разбиралась, что произошло в Мали и почему в бывшей французской колонии появились россияне.