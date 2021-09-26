Премьер-министр Мали Кокала Майга заявил, что страна обратилась к ЧВК "Вагнера" с просьбой помочь в борьбе с террористами после того, как Франция завершила антитеррористическую операцию "Бархан".

Об этом сообщает Mali24.

Так, Францию обвинили в совершении "одностороннего заявления" касательно антитеррористической операции, предварительно не согласовав решение с ООН и властями Мали.

"Страну поставили перед фактом. Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан" заставила нас искать пути и средства, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность самостоятельно или с другими партнерами", - сказал Майга.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров в ООН заявил, что власти Мали обратились за помощью к российской частной военной компании за помощью.

"Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов", - добавил он.

По информации журналистов, власти Мали обратились за помощью к ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Федеральной службе безопасности РФ подтвердили информацию телеканала CNN о том, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян из ЧВК "Вагнер" в Беларуси в 2020 году.

До этого американский телеканал CNN выпустил сюжет о "вагнеровцах". В нем говорится, что операция по их заманиванию в Киев проходила с ведома США. Также там сказано, что Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".