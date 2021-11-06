Эстонские военные, которые несут службу на военной базе Гао в Мали, ошибочно обстреляли британских солдат-союзников. Последние при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры. Впрочем, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщила в субботу газета Postimees.

"Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами", - пишет издание.

Глава пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм в свою очередь подтвердил, что инцидент имел место.

"Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте", - сказал Каротамм.

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