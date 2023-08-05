Президент Нигерии Бола Тинубу вынес на рассмотрение сената страны предложение интервенции в Нигер, где произошел военный переворот.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира", который цитирует заявление президента Тинубу, который одновременно является главой Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS).

В заявлении он отметил, что решение о развертывании военной силы является частью выводов блока, сделанных на состоявшейся в воскресенье встрече.

"ECOWAS под моим руководством полностью осудил переворот и решил добиваться возвращения демократически избранного правительства", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ЭКОВАС разработал план для возможного военного вмешательства в Нигере, в том числе порядок и время размещения сил.

Также "Страна" подробно писала о ситуации в Западной Африке. Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.