Президент Нигерии направил в сенат страны предложение о вводе войск в Нигер
Президент Нигерии Бола Тинубу вынес на рассмотрение сената страны предложение интервенции в Нигер, где произошел военный переворот.
Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира", который цитирует заявление президента Тинубу, который одновременно является главой Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS).
В заявлении он отметил, что решение о развертывании военной силы является частью выводов блока, сделанных на состоявшейся в воскресенье встрече.
"ECOWAS под моим руководством полностью осудил переворот и решил добиваться возвращения демократически избранного правительства", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ЭКОВАС разработал план для возможного военного вмешательства в Нигере, в том числе порядок и время размещения сил.
Также "Страна" подробно писала о ситуации в Западной Африке. Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.
Если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.