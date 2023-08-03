Африка выступила за скорейшую разблокировку в портах ЕС российских удобрений. Эта тема обсуждалась на саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Слова представителя приводит ТАСС.

"Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тысяч тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку", - подчеркнул Магвенья.

Напомним, на встрече с российским президентом после саммита в Санкт-Петербурге президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал президента РФ Владимира Путина возобновить зерновую сделку. По словам Рамафосы, Африка больше нуждается в поставках зерна на коммерческой основе, чем в бесплатной отгрузке со стороны России, которую пообещал Путин для беднейших стран континента.

На днях в ЮАР заявили, что страна продолжает попытки убедить Кремль вернуться в зерновую сделку.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону снова заняться черноморской сделкой по зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, чтобы обеспечить возобновление Черноморской инициативы", — заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.