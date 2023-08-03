Лидеры семи стран Африки договорились с Путиным продолжить обсуждение мирного плана по Украине
Лидеры семи стран Африки и президент России Владимир Путин договорились продолжить обсуждение африканской мирной инициативы по Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита "Россия - Африка", опубликованном офисом главы ЮАР Сирила Рамафосы, пишут российские издания.
Отмечается, что лидеры семи африканских стран и президент РФ обсудили африканскую мирную инициативу по Украине на саммите в Санкт-Петербурге 28 июля.
"Лидеры договорились продолжить диалог по африканской мирной инициативе, чтобы открыть дверь к миру", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в совместном заявлении также содержится призыв к странам Запада разблокировать экспорт российских удобрений.
Напомним, на встрече с российским президентом после саммита в Санкт-Петербурге президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал Владимира Путина возобновить "зерновую сделку". По словам Рамафосы, Африка больше нуждается в поставках зерна на коммерческой основе, чем в бесплатной отгрузке со стороны России, которую пообещал Путин для беднейших стран континента.
Также на днях в ЮАР заявили, что страна продолжает попытки убедить Кремль вернуться в "зерновую сделку".