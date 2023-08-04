Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, в том числе порядок и время размещения сил.

Об этом пишет Reuters.

В ЭКОВАС заявили, что не скажут устроившим переворот мятежникам в Нигере, когда и куда нанесут удар: решение примут главы государств.

Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот. Военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.

Сообщалось, что если вооруженный переворот в Нигере увенчается успехом, он создаст полосу управляемых военными стран, простирающуюся от Атлантического океана до Красного моря.

Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению им войны.

Тем временем Нигер решил прекратить экспорт урана во Францию после военного переворота. На нем держалась половина французских АЭС.

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