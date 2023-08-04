Африканские лидеры на встрече с Путиным обсуждали возобновление "зерновой сделки".

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Россия – Африка, которое публикует Кремль.

Согласно этой информации, страны Африки "призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию" зернового соглашения.

А также "призвали ООН принять необходимые меры, чтобы высвободить 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Европейского союза, для немедленной и безвозмездной поставки в африканские страны".

Кроме этого Кремль заявляет, что африканцы и Путин отметили некий "прогресс" относительно прав детей в "зонах боевых действий" и обменов пленными.

Как мы сообщали, ЮАР настойчиво пытается убедить Россию вернуться в зерновую сделку. При этом президент республики заявил, что Африка больше заинтересована в качественном коммерческом зерне, чем в бесплатном "гуманитарном" отгрузе, который Кремль пообещал бедным африканским странам.

Ранее в дунайских портах российские дроны повредили почти 40 тысяч тонн зерна, предназначенных для Африки и Китая. Появились фотографии разрушений, которые более всего получил порт Измаил.