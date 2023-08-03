Благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 миллиардам буханок хлеба, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Заявление прозвучало во время интервью программе "Доброе утро, Америка", расшифровку которого опубликовал официальный сайт Госдепартамента.

Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за время ее действия из Украины удалось вывезти около 30 миллионов тонн зерна.

"Это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба", - подсчитал дипломат.

Блинкен добавил, что Россия, расторгнув зерновую сделку, "использует продовольствие в качестве оружия" на фоне 260 миллионов голодающих во всем мире.

Позавчера в США сообщили, что располагают информацией о подготовке РФ к возобновлению переговоров по зерновой сделке.

А в конце июля президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал президента РФ Владимира Путина возобновить зерновую сделку. По словам Рамафосы, Африка больше нуждается в поставках зерна на коммерческой основе, чем в бесплатной отгрузке со стороны России, которую пообещал Путин для беднейших стран континента.